بوتين يتوجه بخطاب للشعب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت، إن الذين نظموا التمرد المسلح ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال، خانوا روسيا والرد على ذلك سيكون صارما وقاسيا.

بوتين: يجب نبذ أي خلاف أثناء تنفيذ العملية العسكرية الخاصة

بوتين: أنا على يقين من أننا سنحفظ وندافع عما هو عزيز علينا ومقدس، سنتغلب على أي محن وسنصبح أقوى

بوتين: كرئيس لروسيا وكمواطن روسي سأقوم بكل ما بوسعي للدفاع عن روسيا ووقف هذا التمرد المسلح

بوتين: سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف

بوتين: الأجهزة الأمنية تلقت أوامر بإعلان حالة مكافحة الإرهاب

بوتين: القوات المسلحة الروسية تلقت أمرا بتحييد أولئك الذين نظموا التمرد المسلح

بوتين: المعركة التي تخوضها روسيا تتطلب منا الوحدة للتصدي للمخططات الخارجية

بوتين: تواصلت الليلة الماضية معى جميع القادة العسكريين في كل المحاور

بوتين: ردودنا على هذا التهديد ستكون صارمة وقاسية

بوتين: ما يحدث هو غدر

بوتين: محاولة تقسيم المجتمع هي طعنة في الظهر

المصدر: RT