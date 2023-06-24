"فاغنر" تستهدف بالرصاص مبنى "روستيليكوم" في روستوف وتنشر الذعر بين السكان (فيديو)

قام جنود من شركة "فاغنر" العسكرية بإطلاق الرصاص باتجاه مدخل شركة "روستيليكوم" الروسية للاتصالات في مدينة روستوف وفرار السكان مذعورين بحسبما التقطته عدسة المراسل العسكري لقناة RT.

وأظهرت لقطات الفيديو الذي يوثق هذه الحادثة فرار السكان الآمنين مذعورين من هول ما يجري.

يشار إلى أن مبنى شركة "روستيليكوم" يقع مقابل سيرك المدينة، وهناك وضعت "فاغنر" دبابة مدرعة في ذلك المكان.

واليوم، أعلن حاكم مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا فاسيلي غولوبيف، إلغاء جميع الفعاليات العامة في المقاطعة، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية على خلفية دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح في روسيا.

وأصدر غولوبيف تعليماته للحفاظ على استمرارية عمل جميع الإدارات والخدمات، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة، ومشيرا إلى قيود مؤقتة على حركة المرور في مدينة روستوف.

المصدر: RT