على خلفية الوضع في روسيا.. الرئيس البيلاروسي يجتمع بقيادات الجيش والأجهزة الأمنية

على خلفية الأحداث المتعلقة بمحاولة تنظيم "عصيان مسلح" في روسيا، عقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعين مع قيادات الأجهزة الأمنية ومع قيادات الجيش.

وذكرت وكالة "بيلتا" نقلا عن ناتاليا إيسمونت، السكرتيرة الصحفية لرئيس الدولة، أن "الاجتماعات عقدت في الصباح وبعد الظهر. وتمت دعوة قيادة الأجهزة الأمنية وقيادات الجيش لحضورها".

وفي وقت متأخر من ليلة السبت، استولت قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة. وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية ضد مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".

المصدر: RT