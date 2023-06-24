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مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على التطورات الأخيرة في روسيا

أخبار العالم العربي

مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على التطورات الأخيرة في روسيا
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علق أنور قرقاش، المستشار الرئاسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على التطورات في روسيا عقب التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أنور قرقاش: "في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا، أصبحت الحاجة إلى حل سياسي يعالج الأزمة الأوكرانية وتداعياتها أكثر إلحاحاً لتجنيب العالم المزيد من الاحتقان".

وأضاف قرقاش: "الحلول السياسية لم تعُد خياراً بل ضرورة لتفادي الصراعات وانعكاساتها السلبية على مسارات الاستقرار والتنمية في العالم".

هذا وتتعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع تمرد مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الرسائل ومشاهد الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة "فاغنر" حول "ضربة وجهتها وزارة الدفاع الروسية" للمعسكرات الخلفية لـ"فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي.

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. السلطات الروسية تتعامل مع عصيان مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر"