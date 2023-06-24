مركبات ودبابات أمام مقر القيادة العسكرية الجنوبية في روستوف مع دعوة مؤسس فاغنر لعصيان مسلح (فيديو)

نشرت مواقع تواصل وقنوات "تيليغرام" مقطع فيديو يظهر توقف مركبات ودبابات أمام مبنى وزارة الدفاع الروسية في مدينة روستوف.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الرتل العسكري توقف قرب مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

ونقلت المصادر أن مجهولين بلباس عسكري مموه طوقوا مقر المنطقة العسكرية الجنوبية والمقر الرئيسي لوزارة الداخلية ومبنى إدارة المدينة

وتأتي هذه الأنباء في ظل تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

المصدر: RT