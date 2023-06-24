 
مباشر

مركبات ودبابات أمام مقر القيادة العسكرية الجنوبية في روستوف مع دعوة مؤسس فاغنر لعصيان مسلح (فيديو)

أخبار روسيا

مركبات ودبابات أمام مقر القيادة العسكرية الجنوبية في روستوف مع دعوة مؤسس فاغنر لعصيان مسلح (فيديو)
myslo.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkcm

نشرت مواقع تواصل وقنوات "تيليغرام" مقطع فيديو يظهر توقف مركبات ودبابات أمام مبنى وزارة الدفاع الروسية في مدينة روستوف.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الرتل العسكري توقف قرب مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

ونقلت المصادر أن مجهولين بلباس عسكري مموه طوقوا مقر المنطقة العسكرية الجنوبية والمقر الرئيسي لوزارة الداخلية ومبنى إدارة المدينة

وتأتي هذه الأنباء في ظل تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. السلطات الروسية تتعامل مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر"