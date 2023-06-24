الرئاسة التركية تصدر بيانا عقب اتصال أردوغان وبوتين: عدم السماح لأحد الاستفادة من الأحداث الجارية

أصدرت الرئاسة التركية اليوم السبت، بيانا بخصوص الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقب التمرد المسلح الذي أعلنه قائد مجموعة "فاغنر".

وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت الرئاسة التركية بيانا جاء فيه: "أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين..وتناول الحديث التطورات الأخيرة الجارية في روسيا".

وأضاف البيان: "شدد الرئيس أردوغان خلال الاتصال على ضرورة التحرك بعقلانية. مؤكدا عدم السماح لأحد الاستفادة من الأحداث الجارية".

وأوضح الرئيس أردوغان استعداد تركيا للقيام بما يقع على عاتقها من أجل إيجاد حل للأحداث الجارية بكل يسر وسهولة في أقرب وقت ممكن، وفق البيان.

أجرى رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وتناول الاتصال التطورات الأخيرة الجارية في روسيا.



وشدّد الرئيس أردوغان خلال الاتصال على ضرورة التحرك بعقلانية.



كما أكد الرئيس أردوغان ضرورة عدم محاولة أحد الاستفادة من الأحداث الجارية.… — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) June 24, 2023

وجاء في بيان عن الكرملين أنه وبمبادرة من الجانب التركي، أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وأطلع الرئيس الروسي نظيره التركي على الوضع في البلاد في ظل محاولة العصيان المسلح.

وأضاف البيان أن أردوغان أعرب لبوتين عن دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها القيادة الروسية لمواجهة هذه المحاولة (التمرد المسلح).

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ألقى بوتين كلمة طارئة بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح واصفا هذه الدعوة بالخيانة لروسيا وشعبها، وأكد أن منظميها لن يفلتوا من العقاب.

وأشار إلى أن محاولة التمرد العسكري طعنة في الظهر، وأن السلطات الروسية لن تسمح بانقسام روسيا وستحرص على حماية الشعب.

المصدر: RT + "تاس"