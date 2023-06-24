بوتين: أمر واحد لا يمكن أن أسامح عليه (فيديو)

تناقل ناشطون فيديو للقاء صحفي مع الرئيس فلاديمير بوتين، كشف فيه عن الشيء الوحيد الذي لا يغفره.

وسأل الصحفي بوتين: هل أنت قادر على الصفح؟

بوتين: نعم، ولكن ليس كل شيء

الصحفي: ما الشيء الذي يصعب عليك غفرانه؟

بوتين: الخيانة

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت، إن من نظموا العصيان المسلح وصوبوا سلاحهم على رفاقهم في القتال خانوا روسيا، ولن يفلتوا من العقاب في إشارة إلى مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين.

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المصدر : RT