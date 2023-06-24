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ردا على العصيان المسلح.. بوتين يصادق على قانون جديد

بوتين: أمر واحد لا يمكن أن أسامح عليه (فيديو)

أخبار روسيا

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تناقل ناشطون فيديو للقاء صحفي مع الرئيس فلاديمير بوتين، كشف فيه عن الشيء الوحيد الذي لا يغفره.

وسأل الصحفي بوتين: هل أنت قادر على الصفح؟
بوتين: نعم، ولكن ليس كل شيء
الصحفي: ما الشيء الذي يصعب عليك غفرانه؟
بوتين: الخيانة

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت، إن من نظموا العصيان المسلح وصوبوا سلاحهم على رفاقهم في القتال خانوا روسيا، ولن يفلتوا من العقاب في إشارة إلى مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين.

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 المصدر :  RT

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لحظة بلحظة.. السلطات الروسية تتعامل مع عصيان مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر"