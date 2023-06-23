الدفاع الروسية: نظام كييف يستغل استفزازات بريغوجين ويحاول مهاجمة باخموت

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن استغلال نظام كييف لاستفزاز مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وتركيز نشاط وحداته الهجومية التكتيكية على أطراف مدينة باخموت.

وقالت الوزارة في بيان نشرته في ساعات مبكرة من يوم السبت: "مستغلا استفزاز بريغوجين لتعكير الوضع، فإن نظام كييف في اتجاه باخموت التكتيكي يركز وحدات من اللواءين البحريين 35 و36 لمشاة بحرية القوات الأوكرانية في خطوط الطليعة للعمليات الهجومية".

وأكدت الوزارة أن العسكريين من مجموعة القوات الجنوبية، يلحقون الهزيمة بالعدو بضربات جوية ومدفعية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن تصريحات وسلوك مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية يفغيني بريغوجين، تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الموالية للفاشية.

المصدر: الدفاع الروسية