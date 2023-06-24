دبابات ومدرعات "فاغنر" تبدأ بمغادرة مدينة روستوف

أكد مراسل RT، بدء جنود مجموعة "فاغنر" بمغادرة المدينة بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف على نهر الدون، مشيرا إلى أن المركبات والمعدات العسكرية بدأت المغادرة.

وأفاد مراسل RT، بأن جنود "فاغنر" بدأوا بمغادرة المنطقة بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية، مع سياراتهم ومعداتهم العسكرية.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن أحد مقاتلي "فاغنر" قوله إنه من المخطط العودة إلى المعسكر الميداني في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس.

وجاءت تصريحات بريغوجين، بعد دقائق من إعلان الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر"، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

المصدر: RT