مراسلو RT: الهدوء يعود إلى مدن جنوب روسيا مع استعداد عناصر "فاغنر" لمغادرتها (فيديوهات)

كشف مراسلو RT عن عودة الهدوء إلى مدن جنوب روسيا، بعد الإعلان عن اتفاق الرئيس البيلاروسي ورئيس مجموعة "فاغنر"، لتهدئة الوضع المتوتر على خلفية العصيان المسلح.

وذكر مراسل RT رومان كوساريف أن الوضع قرب مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف بدا يكتسب سمة الهدوء بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أنه رغم أن الطرق لا تزال مغلقة، إلا أن مقاتلي "فاغنر" يجمعون بالفعل أمتعتهم ومعداتهم استعدادا للمغادرة.

وبحسب مراسل RT العسكري إيليا فاسيونين، "تنفس مقاتلو مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، الموجودون في روستوف على نهر الدون الصعداء، وشعروا بالارتياح عندما علموا بالاتفاقيات بين بريغوجين ولوكاشينكو".

وأشار فاسيونين إلى أن مقاتلي "فاغنر" علموا بخطة خفض التصعيد بفضل كلام سكان المنطقة حولهم، نظرا لعدم امتلاكهم هواتف محمولة. مؤكدا أنهم بدأوا بالفعل في تسخين محركات دباباتهم، استعداد لمغادرة المدينة.

كما ظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر سعادة السكان بانقضاء الأزمة، وتوديعهم لعناصر فاغنر بالأحضان والتصفيق، وشكرهم على حقن الدماء.

في الوقت ذاته، أفاد مراسل RT برفع القيود المفروضة على حركة المركبات في منطقة نوفو-أوسمانسكي بمقاطعة فورونيج.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس.

وجاءت تصريحات بريغوجين، بعد دقائق من إعلان الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر"، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

المصدر: RT