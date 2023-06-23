المدعي العام الروسي يطلع الرئيس بوتين على حيثيات القضية الجنائية ضد بريغوجين

كشف الكرملين عن قيام المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، بإطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على حيثيات القضية الجنائية الخاصة بمحاولة تنظيم تمرد مسلح وأبلغه بقانونية الإجراءات المتخذة.

وقال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن "المدعي العام لروسيا الاتحادية كراسنوف، أبلغ بوتين عن سياق بدء قضية جنائية فيما يتعلق بمحاولة تنظيم تمرد مسلح".

وأضاف بيسكوف أن رئيس مكتب المدعي العام أبلغ الرئيس أيضا بشرعية فتح مثل هذه القضية الجنائية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن تصريحات وسلوك مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية يفغيني بريغوجين، تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الموالية للفاشية.

المصدر: RT