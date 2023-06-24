طهران: إيران تدعم سيادة القانون في روسيا الاتحادية

أكدت الخارجية الإيرانية اليوم السبت أن طهران تدعم سيادة القانون في روسيا الاتحادية، عقب التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن ما حدث مؤخرا في روسيا شأن داخلي لهذا البلد.

وأضاف كنعاني: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم سيادة القانون في روسيا الاتحادية".

هذا وتتعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع تمرد مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الرسائل ومشاهد الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة "فاغنر" حول "ضربة وجهتها وزارة الدفاع الروسية" للمعسكرات الخلفية لـ"فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي.

المصدر: "العالم" + RT