بريغوجين خدع الجنود الصغار.. مسؤول في الحرس الوطني يكشف هدف فاغنر

قال ألكسندر خوداكوفسكي، نائب رئيس دائرة الحرس الوطني الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن المجندين العاديين وصغار الضباط في "فاغنر"، لم يتم إعلامهم بخطط القيادة.

وذكر خوداكوفسكي في قناته على تطبيق "تيليغرام"، أن صغار المجندين في مجموعة "فاغنر" العسكرية ليس لديهم أي اطلاع على خطط القيادة. وبحسب قوله، أُبلغ الجنود أنه سيتم نقلهم للدفاع عن منطقة بيلغورود، وفوجئوا لاحقا بمسار الأحداث.

ولفت المسؤول إلى أن خطط قيادة "فاغنر" تشمل السيطرة على مقاطعة كراسنودار، مؤكدا أن معلوماته هذه، تم الحصول عليها من "أوساط متمردة".

يذكر أنه في وقت متأخر من ليلة السبت، استولت قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة. وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية ضد مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".

المصدر: RT