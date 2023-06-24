ماتفينكو: قوة روسيا تكمن في وحدة شعبها

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، أن قوة روسيا تكمن في وحدة شعبها وعدم تسامحها التاريخي مع الخونة.

وكتبت ماتفينكو على "تليغرام": "تكمن قوة بلدنا العظيم متعدد الأعراق والطوائف في وحدة أبنائه، وعدم تسامحنا التاريخي مع الخيانة".

وشددت على أن الرئيس فلاديمير بوتين في كلمته "كان صريحا وواضحا للغاية، كي لا يكون لدى أحد أي شكوك أو أسئلة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ألقى بوتين كلمة طارئة بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح واصفا هذه الدعوة بالخيانة لروسيا وشعبها، وأكد أن منظميها لن يفلتوا من العقاب.

وأشار إلى أن محاولة التمرد العسكري طعنة في الظهر، وأن السلطات الروسية لن تسمح بانقسام روسيا وستحرص على حماية الشعب.

المصدر: نوفوستي