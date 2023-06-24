واشنطن تؤجل إصدار قرارات تستهدف "فاغنر"

أكد مصدر أمريكي لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن ستؤجل فرض عقوبات جديدة على "فاغنر" كي لا تبدو وكأنها منحازة لصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عصيان "فاغنر" المسلح.

وقال المصدر الذي اطّلع على حيثيات هذا التأجيل: "لا تريد واشنطن أن تبدو وكأنها تنحاز إلى أي جانب في هذا الأمر".

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تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت، يوم الثلاثاء، بصدد الإعلان عن أسماء جديدة قالت عنهم إنهم من قطاع أعمال معدن الذهب التابع لـ"فاغنر" في إفريقيا، بما في ذلك عملية التنقيب التي أطلقتها المجموعة في جمهورية إفريقيا الوسطى، على حد قول المصدر للصحيفة.

قبل قليل، أعلن المكتب الصحفي لرئيس جمهورية بيلاروس، عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، اقتراح الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

المصدر: وول ستريت جورنال + المكتب الصحفي لرئيس بيلاروس