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مراسل RT: انفجاران قرب مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في روستوف

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مراسل RT: انفجاران قرب مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في روستوف
RT
مدينة روستوف على نهر الدون، روسيا
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أفاد مراسل RT رومان كوساريف، بوقوع انفجارين على الأقل بالقرب من مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في مدينة روستوف.

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وذكر أن المارة المتجمهرين في المنطقة هربوا من المكان.

وأفاد كوساريف بنصب حواجز على مداخل  المدينة، مرجحا أن يكون مقاتلوا مجموعة "فاغنر" قد نصبوها.

وتأتي هذه الأنباء في ظل تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

المصدر: RT

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