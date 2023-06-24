مراسل RT: انفجاران قرب مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في روستوف

أفاد مراسل RT رومان كوساريف، بوقوع انفجارين على الأقل بالقرب من مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في مدينة روستوف.

إقرأ المزيد

وذكر أن المارة المتجمهرين في المنطقة هربوا من المكان.

وأفاد كوساريف بنصب حواجز على مداخل المدينة، مرجحا أن يكون مقاتلوا مجموعة "فاغنر" قد نصبوها.

وتأتي هذه الأنباء في ظل تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

المصدر: RT