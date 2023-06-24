زاخاروفا تدعو رجال روسيا للوقوف تحت راية بوتين

دعت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رجال روسيا للوقوف تحت راية القائد العام الأعلى للجيش الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، وأكدت لأعداء روسيا أنهم لن يظفروا بتفريق الصف الروسي.

وأضافت: "لدينا قائد عام واحد، لا اثنان، ولا ثلاثة، وإنما قائد واحد فقط، دعا الجميع إلى وحدة الصف، وهذا هو الشيء الرئيسي بالنسبة لنا الآن. الجميع لديهم رؤاهم، لكن تبرز مواقف يتحتم فيها الترفّع عن الخصوصية لحين والالتفات للأهم، لأنه إن لم نتحد الآن، وفكّر كل منا بنفسه ورؤيته الخاصة، فلا شيء سيكون هاما بعد الآن... لا شيء أهم من وحدة الصف الآن تحت راية القائد العام" الأعلى للجيش الروسي.

وأضافت: "العدو ينتظر حربنا الأهلية، لكنه لن يظفر بذلك".

وختمت بالقول: "يا رجال روسيا اتحدوا... وراءكم آباؤكم وأمهاتكم وأبناؤكم... أنتم لا تحمون مصالح أفراد بعينهم، بل تدافعون عن مصالحنا جميعا، وتحمون عائلتكم الكبيرة ونؤمن بكم، كما كنا أبدا".

المصدر: RT