حاكم مقاطعة فورونيج ينفي تحرك قوافل عسكرية بين مناطق المقاطعة

نفى حاكم مقاطعة فورونيج جنوب غربي روسيا ألكنسدر غوسيف الأنباء عن "تحرك قوافل عسكرية بين مناطق المقاطعة"، على خلفية دعوة مؤسس مجموعة "فاغنر" للعصيان المسلح.

وقال: "سكان فورونيج لن يصدقوا الاستفزازات الإعلامية من المساعين لزعزعة الاستقرار في البلاد ومقاطعتنا، وأدعو مجددا لاستقاء المعلومات من المصادر ووسائل الإعلام الرسمية".

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن الوضع الأمني في وسط مدينة فورونيج هادئ وسكانها مشغولون بشؤونهم المعتادة وأكدت أن إغلاق جزء من الطريق السريع M4 العابر للمقاطعة لم يؤثر على حياة سكان المدينة اليومية.

وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية في وقت سابق من هذا اليوم تفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب في مقاطعة فورونيج.

وقال حاكم المقاطعة أسكندر غوسيف إنه تم إلغاء جميع الفعاليات العامة في المنطقة وإغلاق جزء من الطريق السريع M4.

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المصدر: نوفوستي