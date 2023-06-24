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أهم ما جاء في كلمة الرئيس بوتين بعد دعوة العصيان المسلح

أخبار روسيا

أهم ما جاء في كلمة الرئيس بوتين بعد دعوة العصيان المسلح
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ألقى الرئيس فلاديمير بوتين كلمة طارئة بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح واصفا هذه الدعوة بالخيانة لروسيا وشعبها، وأكد أن منظميها لن يفلتوا من العقاب.

  • بوتين: الآن يتم تقرير مصير الشعب الروسي ونحن بحاجة لوحدة الصف وحشد جميع القوى في البلاد، ولا بد من نبذ أي خلافات داخلية.
  •  بوتين: محاولة التمرد العسكري طعنة في الظهر، وأن السلطات الروسية لن تسمح بانقسام روسيا وستحرص على حماية الشعب.
  •  بوتين: مقاتلو "فاغنر" سطروا البطولات في العملية العسكرية في أوكرانيا، والخيانة جاءت ممن نظموا التمرد.
  •  بوتين: الانخراط في التمرد ضلوع في الخيانة، ولا مفر من العقاب.
  •  بوتين: أي اضطرابات داخلية تمثل تهديدا مصيريا، وإجراءات القيادة الروسية ستكون قاسية.
  •  بوتين: سلاح الجو الروسي تلقى الأوامر اللازمة للقضاء على من نظموا التمرد المسلح.

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لحظة بلحظة.. السلطات الروسية تتعامل مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر"