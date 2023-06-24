أهم ما جاء في كلمة الرئيس بوتين بعد دعوة العصيان المسلح

ألقى الرئيس فلاديمير بوتين كلمة طارئة بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح واصفا هذه الدعوة بالخيانة لروسيا وشعبها، وأكد أن منظميها لن يفلتوا من العقاب.

بوتين: الآن يتم تقرير مصير الشعب الروسي ونحن بحاجة لوحدة الصف وحشد جميع القوى في البلاد، ولا بد من نبذ أي خلافات داخلية.

بوتين: محاولة التمرد العسكري طعنة في الظهر، وأن السلطات الروسية لن تسمح بانقسام روسيا وستحرص على حماية الشعب.

بوتين: مقاتلو "فاغنر" سطروا البطولات في العملية العسكرية في أوكرانيا، والخيانة جاءت ممن نظموا التمرد.

بوتين: الانخراط في التمرد ضلوع في الخيانة، ولا مفر من العقاب.

بوتين: أي اضطرابات داخلية تمثل تهديدا مصيريا، وإجراءات القيادة الروسية ستكون قاسية.

بوتين: سلاح الجو الروسي تلقى الأوامر اللازمة للقضاء على من نظموا التمرد المسلح.