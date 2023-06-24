وسائل إعلام: لوكاشينكو يطلع بوتين على نتائج المفاوضات مع قيادة "فاغنر"

كشفت وسائل إعلام مقربة من الكرملين، عن مكالمة هاتفية أجراها رئيسا روسيا وبيلاروس، أبلغ خلالها ألكسندر لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين بنتائج المفاوضات مع قيادة "فاغنر".

ووفق ما أعلنته قناة تيليغرام "بول بيرفوفو" المقربة من الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي: "اليوم في الساعة 9 مساء، تحدث رئيسا بيلاروس وروسيا مرة أخرى عبر الهاتف. وأبلغ رئيس بيلاروس نظيره الروسي بالتفصيل بنتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة. وأعرب الرئيس الروسي عن دعمه وشكره لنظيره البيلاروسي على العمل المنجز".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس.

وجاءت تصريحات بريغوجين، بعد دقائق من إعلان الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر"، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

المصدر: RT