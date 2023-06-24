الفيديو المزعوم الذي نشره مؤسس "فاغنر" ووسائل إعلام تصفه بالمسرحية المبتذلة

وصفت وسائل إعلام روسية فيديو نشره مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية يفغيني بريغوجين حول تعرض عناصره لهجوم بالمسرحية المبتذلة.

ونشر بريغوجين فيديو وتناقلته مواقع التواصل وزعم فيه تعرض قوات "فاغنر" لـ"ضربة من القوات الروسية وسقوط عدد من القتلى".

وجاء في بيان مركز العلاقات العامة لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم السبت أن: "كافة المعلومات التي تم نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي باسم بريغوجين حول حصول هجمات صاروخية من قبل وزارة الدفاع الروسية على الوحدات الخلفية لقوات فاغنر ليست واقعية وهي استفزاز إعلامي".

وحث قائد قوات العملية العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفكين قيادة شركة "فاغنر" على التوقف عن الاتهامات التي أطلقها، وقال "لا يمكنكم أن تخدموا مصالح العدو في هذا الوقت الصعب على البلاد.." داعيا إياه إلى "إطاعة إرادة وأمر رئيس روسيا الاتحادية".

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في الوقت ذاته، حذر نائب رئيس هيئة الأركان الروسية، الفريق فلاديمير أليكسييف، مجموعة "فاغنر"، من توجيه ضربة لسمعة روسيا والقوات المسلحة الروسية.

المصدر: RT