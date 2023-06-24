مدفيديف: ما تقوم به "فاغنر" مؤشر على أنه مخطط انقلاب مدروس جيدا

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بأن التمرد العسكري الذي أعلنته مجموعة "فاغنر" العسكرية، ما هو إلا مخطط لتغيير السلطة في البلاد.

وأشار إلى أن تطورات الأحداث تظهر أن أفعال مقاتلي مجموعة "فاغنر" التي أعلنت التمرد "الانقلاب العسكري"، تندرج في مؤامرة مدبرة ومخرجة بشكل جيد للانقلاب على السلطة.

وأوضح: "مع الأخذ في الاعتبار الاستعداد العالي للمخطط، والتنسيق المهني للإجراءات، والإدارة عالية الجودة لحركة قوات فاغنر، يمكننا القول إن هنالك مخططا عسكريا مدروسا بشكل جيد للانقلاب على السلطة، من قبل أشخاص خدموا سابقا في وحدات النخبة التابعة للقوات الروسية، ومن المحتمل أن متخصصين أجانب ساهموا أيضا".

وتابع: " لذلك فإن التكهنات حول المظالم الماضية، وعدم الوفاء بالتزامات معينة من قبل وزارة الدفاع الروسية، و "الضربات" على المواقع الخلفية، وفساد المسؤولين لا تصمد أمام أي انتقادات، هذا هراء، ومن الواضح أن هذه عملية مدروسة ومخططة جيدا، والغرض منها هو الاستيلاء على السلطة في البلاد".

وأضاف: "نحن ندرك جيدا التبعات التي يمكن أن تنجم عن انقلاب حكومي في أكبر دولة نووية في تاريخ البشرية، ولم يحدث في التاريخ أن وقعت أكبر ترسانة نووية في أيدي رجال العصابات وقطاع الطرق، ومن الواضح أن مثل هذه الأزمة لن تقتصر على حدود دولة واحدة، بل ستهدد أمن العالم بأسره".

واختتم قائلا: " لن نسمح للأحداث باتباع هذا السيناريو، بغض النظر عن مدى رغبة المجرمين المجانين ومعجبينهم بذلك".

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك