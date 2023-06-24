لحظة بلحظة.. تطورات العصيان المسلح.. إعلان للكرملين وتفاصيل اتفاق بشأن مصير قائد "فاغنر"

عقب وساطة قادها رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، انتهى العصيان المسلح الذي شغل العالم لـ24 ساعة الماضية وقاده مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين الذي اختار لنفسه هذا المآل بمغادرة روسيا.

ومساء يوم السبت، ظهر رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، وهو يغادر مع عدد من مقاتليه مقر الإدارة العسكرية للمنطقة الجنوبية في مدينة روستوف على نهر الدون.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلن عن نية السلطات الروسية إسقاط الدعوى الجنائية ضد بريغوجين، مؤكدا أن الأخير "سيغادر إلى بيلاروس"، مشيرا إلى أن الوساطة "كانت مبادرة شخصية من رئيس بيلاروس"، وأن جهود لوكاشينكو، جاءت من منطلق تجنب إراقة الدماء والمواجهة الداخلية.

وفي ما يلي أبرز تطورات الأوضاع لحظة بلحظة: