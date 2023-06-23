الأمن الروسي يفتح تحقيقا في "الدعوة للتمرد المسلح" بعد ظهور تصريحات منسوبة لبريغوجين

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية عن فتح تحقيقات جنائية إثر ظهور تصريحات منسوبة لمؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين.

وجاء في بيان للجنة مكافحة الإرهاب، مساء الجمعة، أن "التصريحات المنشورة المنسوبة ليفغيني بريغوجين لا أساس لها من الصحة".

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وأضاف البيان: "على إثر تلك التصريحات فتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي تحقيقا جنائيا في الدعوة للتمرد المسلح. ونطالب بوقف الأعمال المخالفة للقانون فورا".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين على علم بالوضع حول مؤسس "فاغنر"، ويتم اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة.

المصدر: RT+ وكالات