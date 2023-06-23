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الدفاع الروسية: لا صحة للادعاءات المنسوبة لبريغوجين على مواقع التواصل

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الدفاع الروسية: لا صحة للادعاءات المنسوبة لبريغوجين على مواقع التواصل
Sputnik
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نفت وزارة الدفاع الروسية صحة الادعاءات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والمنسوبة لمؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

وجاء في بيان الوزارة: "جميع الرسائل ولقطات الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول "ضربة شنتها وزارة الدفاع الروسية" على المعسكرات الخلفية للشركة العسكرة الخاصة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".

كما أكدت وزارة الدفاع، أن القوات الروسية تواصل القيام بمهام قتالية على خط التماس مع الجيش الأوكراني في منطقة العملية الخاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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