إعلام عبري: نتنياهو يجري مساء اليوم تقييما للتطورات في روسيا بمشاركة سياسيين وأمنيين

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري في نهاية اليوم السبت، تقييما للوضع في روسيا، بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين.

ويأتي ذلك في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع تمرد مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة حيث يزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الرسائل ومشاهد الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة "فاغنر" حول "ضربة وجهتها وزارة الدفاع الروسية" للمعسكرات الخلفية لـ"فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ألقى بوتين كلمة طارئة بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح واصفا هذه الدعوة بالخيانة لروسيا وشعبها، وأكد أن منظميها لن يفلتوا من العقاب.

وأشار إلى أن محاولة التمرد العسكري طعنة في الظهر، وأن السلطات الروسية لن تسمح بانقسام روسيا وستحرص على حماية الشعب.

المصدر: RT + "تاس" + "كان"