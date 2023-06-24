يريفان: باشينيان يطلب من بوتين تزويده بمعلومات حول الأوضاع في روسيا

ناقش رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اتصال هاتفي اليوم السبت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوضع الحالي في روسيا بحسب بيان المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية.

وأكد نيكول باشينيان في اتصاله أنه وعلى الرغم من أن ما يجري من أحداث في روسيا يعتبر شأنا داخليا روسيا، إلا أنّه يرغب في الحصول على معلومات حول الأوضاع في الدولة الصديقة.

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وأضاف بيان الحكومة الأرمينية: "أطلع الرئيس الروسي رئيس الوزراء على آخر المستجدات".

هذا وقد كشفت وسائل إعلام مقرّبة من الكرملين، عن مكالمة هاتفية أجراها رئيسا روسيا وبيلاروس، أبلغ خلالها ألكسندر لوكاشينكو نظيره الروسي بوتين بنتائج المفاوضات مع قيادة "فاغنر".

ووفق ما أعلنته قناة تلغرام "بول بيرفوفو" المقرّبة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي: "اليوم في الساعة 9 مساء، تحدث رئيسا بيلاروس وروسيا مرة أخرى عبر الهاتف. وأبلغ لوكاشينكو نظيره الروسي بالتفصيل بنتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة. وأعرب الرئيس الروسي عن دعمه وشكره لنظيره البيلاروسي على العمل المنجز".

المصدر: تاس + RT