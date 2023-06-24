مدفيديف: سلطات روسيا لن تسمح بوقوع أسلحة نووية في أيدي قطاع الطرق

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن سلطات البلاد لن تسمح بوقوع أسلحة نووية في أيدي قطاع الطرق.

وقال مدفيديف إنه في تاريخ البشرية لم تكن هناك مثل هذه المواقف، عندما تكون أكبر ترسانة من الأسلحة النووية تحت سيطرة قطاع الطرق.

وأضاف "من الواضح أن مثل هذه الأزمة لن تقتصر على بلد واحد"، مؤكدا أن "العالم سيصبح على شفا الدمار".

كما وصف مدفيديف العصيان المسلح بأنه عملية مدروسة ومخطط لها.

وفي وقت متأخر من ليلة السبت، استولت قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة. وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية ضد مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".

المصدر: RT