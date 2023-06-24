بيسكوف: الخدمات الخاصة وأجهزة الأمن ووزارة الدفاع تقدم تقارير متواصلة لبوتين بشأن محاولة التمرد

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أن أجهزة الأمن والخدمات الخاصة الروسية ووزارة الدفاع، تقدم على مدار الساعة للرئيس فلاديمير بوتين تقاريرها بشأن محاولة التمرد المسلح.

وقال بيسكوف إن "الخدمات الخاصة، ووكالات إنفاذ القانون، وهي وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية والحرس الوطني، على مدار الساعة، تقدم باستمرار تقارير إلى الرئيس بشأن التدابير المتخذة في سياق تنفيذ التعليمات التي سبق اعطاؤها لهم".

وفي وقت سابق، فتح مكتب الأمن الفيدرالي قضية جنائية بشأن محاولة تنظيم تمرد مسلح بعد تصريحات مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن تصريحات وسلوك مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية يفغيني بريغوجين، تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الموالية للفاشية.

المصدر: RT