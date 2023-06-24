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الرئيس التركي يعرب عن دعمه الكامل للقيادة الروسية على خلفية العصيان المسلح

أخبار العالم

الرئيس التركي يعرب عن دعمه الكامل للقيادة الروسية على خلفية العصيان المسلح
AFP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها القيادة الروسية في تصديها للعصيان المسلح الذي أعلنه قائد مجموعة "فاغنر" الليلة الماضية.

وجاء في بيان عن الكرملن أنه وبمبادرة من الجانب التركي، أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وأطلع الرئيس الروسي نظيره التركي على الوضع في البلاد في ظل محاولة العصيان المسلح.

وأضاف البيان أن أردوغان أعرب لبوتين عن دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها القيادة الروسية لمواجهة هذه المحاولة.

المصدر: تاس

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