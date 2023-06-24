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بلينكن: الدعم الأمريكي لأوكرانيا لن يتأثر بالوضع في روسيا

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بلينكن: الدعم الأمريكي لأوكرانيا لن يتأثر بالوضع في روسيا
AP
وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في روسيا، مع نظرائه في دول مجموعة السبع، ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، بأن بلينكن بحث اليوم السبت التمرد المسلح الذي أعلنته مجموعة "فاغنر" العسكرية في روسيا، مع وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، ومفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأكد بلينكن أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا لن يتغير أو يتأثر بسبب الأحداث في روسيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع حلفائها وشركائها ومتابعة التطورات في روسيا.

 

المصدر: سبوتنيك

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