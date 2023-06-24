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السفارة الروسية لدى القاهرة تعلق على الوضع في روسيا وتوجه رسالة إلى "الأصدقاء المصريين"

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السفارة الروسية لدى القاهرة تعلق على الوضع في روسيا وتوجه رسالة إلى
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قالت السفارة الروسية لدى القاهرة إنه يمكن لأصدقاء روسيا المصريين أن يتأكدوا من أن بلادنا ستتغلب على أي صعوبات وستظل شريكا مخلصا لمصر والعالم العربي بأسره وجميع دول إفريقيا.

وفي بيان لها نشرته في "تويتر"، علقت السفارة الروسية لدى القاهرة على التطوارت الأخيرة عقب التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

وأوضحت السفارة قائلة: "إن خطوات مجموعة المغامرين المسلحين الذين قاموا بعصيان لن تدمر وحدة الشعب الروسي المتحد حول الرئيس فلاديمير بوتين".

وأضافت: "يمكن لأصدقاء روسيا المصريين أن يتأكدوا من أن بلادنا ستتغلب على أي صعوبات وستظل شريكا مخلصا لمصر والعالم العربي بأسره وجميع دول إفريقيا".

وأكملت: "سنواصل في الدفاع بحزم في الساحة الدولية، بما في ذلك في ساحة المعركة مع النازيين الجدد الأوكرانيين وأسيادهم الغربيين، ليس عن مصالحنا الخاصة فحسب وبل عن تطلعات كل من لا يقبل إملاءات الغرب، الذي حاول إخضاع الأقاليم والبلدان الأخرى عن طريق إثارة المشاكل الاقتصادية وعدم الاستقرار الداخلي بشكل مقصود".

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. السلطات الروسية تتعامل مع عصيان مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر"