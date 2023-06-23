سر سلاح مصري خطير فكرته روسية (صور)

ظهر فيديو لسلاح مصري خطير اسمه "الفاتح" تمت صناعته بالكامل في مصر بعد استيحاء فكرته من سلاح "أو أر - 77" الروسي الملقب بالنيزك أو الثعبان.

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وقامت مصر بتطوير منظومة الفاتح وأطلقت منها العديد من النسخ، حيث تلاحظ وجود المنظومة المشهورة بـ"الحبل المقطور" الذي يحتوي على شحنات متفجرة لمكافحة الألغام، لدى قوات الجيش المصري خلال إحدى التدريبات العسكرية ولكن بشكل مختلف، حيث تم وضع الصاروخ المصاحب للحبل على عربة مختلفة للعربة المدرعة التي تحمل الصاروخ عادة.

وتقوم مصر بإنتاج أنظمة صاروخية لفتح الثغرات فى حقول الألغام المضادة للدبابات من هذا النوع، وهذه الأنظمة هي "فاتح 2"، الذي يحمل على شاسيه مقطورة، و"فاتح 3"، الذي يحمل على شاسيه دبابة، و"فاتح 4"، الذي يحمل على "عربة خفيفة".

وتعمل هذه الأنظمة بمحرك صاروخي مثبت به عبوة ممتدة شديدة الانفجار داخل الصندوق الحاوي للنظام، كما تشتمل الأنظمة أيضا على جهاز إطلاق لتشغيل المحرك الصاروخي، وهو مزود بوحدة تأمين كهربي تعمل أثناء التحرك، وتقوم بتوصيل دائرة كهربية للإطلاق عندما يكون "القاذف" معداً فى وضع الإطلاق.

منظومة "الفاتح" مستوحاة من المنظومة الروسية "أو أر-77"، التي تعتمد على شحنة خطية متفجرة مدفوعة بواسطة مقذوف صاروخي "صاروخ"، استخدمت هذه المنظومة من قبل سلاح الهندسة في الجيش الروسي في عدة حروب، وهي عبارة عن عربة مدرعة "مجنزرة" لإزالة الألغام طاقمها مؤلف من عنصرين فقط "سائق و "رامي"، العربة لها برج يتحرك بشكل قوسي بواسطة أذرع هيدروليكية ترفع البرج عند إطلاق الصواريخ باتجاه الهدف، و البرج يحتوي على 3 صواريخ جاهزة على منصة الإطلاق، مدى الصواريخ يمكن أن يتجاوز 500 م، و كل صاروخ موصول بحبل طويل مقطور خلف الصاروخ.

كل متر من الحبل المقطور يحتوي على شحنة متفجرة وزنها 8 كغ من المتفجرات البلاستيكية، المنظومة مصممة لتطهير منطقة بعرض 6م وطول يتراوح 75-90م لكل صاروخ.

وتقف العربة على أطراف حقل الألغام "المنطقة المراد تدميرها"، وترفع منصة الإطلاق للحد المطلوب "إحداثيات الهدف"، وتطلق الصاروخ الذي يجر خلفه الحبل المقطور المتفجر"أو ما يسمى كابل الكبح المشدود"، والمتصل بعربة الإطلاق وبعد أن تسقط الشحنة على المنطقة الهدف تتراجع العربة وتتحرك بالاتجاه المعاكس لتسوية الحبل المتفجر"الشحنة"بشكل خط مستقيم"، وبعدها يقوم قائد العربة "المنظومة" بإشعال الشحنة وتفجيرها، بعد التفجير يتم تحرير كيبل الكبح من العربة، وتكون هذه جاهزة لإطلاق صاروخ آخر، في زمن إنجاز دورة اﻹطلاق الواحدة"صاروخ واحد" يتراوح بين 3-5 دقائق.

ويسمي هذا السلاح بـ"الثعبان الحارق" نظراً لأنه يطير فى الجو ويتحرك مثل الثعبان، كما أنه يشتهر باسم "ميتيوريت" والتي تعني النيزك بسبب سقوطه المتفجر.

المصدر: RT