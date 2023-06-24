مجلس الاتحاد الروسي يشبه بريغوجين بالـ"الخائن الأكبر" في الحرب الوطنية العظمى

أكد نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي سيرغي مرادوف، أن يفغيني بريغوجين نسخة محدثة من الجنرال أندريه فلاسوف الذي خان الاتحاد السوفيتي وقاتل إلى جانب ألمانيا النازية.

وكتب على "تليغرام": "إذا تم تكليف شخص أو ضابط بمهمة وطنية ووضعت على عاتقه مسؤولية الدفاع عن بلاده، وأدار سلاحه في الاتجاه الآخر، فذلك يعتبر خيانة، كما فعل "الخائن الأكبر" فلاسوف في الحرب الوطنية العظمى، والآن يكرر بريغوجين ذلك. بريغوجين نسخة عن فلاسوف في التاريخ الحديث لروسيا... انتظرنا الخيانة من الليبراليين، لكننا تلقيناها من جانب غير متوقع".

وشدد على أنه في مثل هذه الأوقات "من الضروري الالتفاف حول الدستور الروسي ورئيس روسيا".

وأكد أنه على بريغوجين تذكر كلمات الجنرال الألماني يوهان فايس، عندما قال: "من الأفضل أن يتم شنقك بسبب ولائك بدلا من شنقك على خيانتك".

بدوره، أشار النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، عبر على "تليغرام"، إلى أن "التسامح مع خيانة بريغوجين أمر مستحيل".

وتابع: "من أجل تجنب إراقة الدماء والأضرار التي لا يمكن إصلاحها، يجب على يفغيني بريغوجين الاستسلام على الفور للسلطات الشرعية الروسية".

وكان بريغوجين قد أطلق دعوة للعصيان المسلح بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

المصدر: نوفوستي