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ضبط شاحنة مغلقة معبّأة بالأموال قرب مكتب "فاغنر" (صورة)

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ضبط شاحنة مغلقة معبّأة بالأموال قرب مكتب
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام محلية في مدينة بطرسبورغ الروسية، بضبط الشرطة شاحنة مغلقة معبأة بصناديق محشوة بمليارات الروبلات، مركونة قرب مكتب مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين في المدينة.

وحسب صحيفة "فانتانكا" المحلي، شوهدت الشاحنة قرب فندق Trezzini في المدينة عند الساعة 12:30 يوم 24 يونيو، وأن رجال الأمن ينقلون الصناديق من الشاحنة، ويرقنونها قبل تسليمها للقضاء.

وأضافت الصحيفة، أن الشاحنة كانت مركونة لمدة طويلة وأثارت الشبهات حولها وشكوك الأمن باحتمال تفخيخها، ليتبين لاحقا أنها معبأة بالأموال.

المصدر: غازيتا رو

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