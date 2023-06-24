 
مباشر
عاجل
بريغوجين: قوافلنا تستدير ونغادر في الاتجاه المعاكس

فرنسا تحذر رعاياها من التنقّل داخل روسيا

أخبار العالم

فرنسا تحذر رعاياها من التنقّل داخل روسيا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkgo

دعت فرنسا اليوم السبت كافة رعاياها الموجودين في روسيا بتجنّب التنقّل داخل روسيا حيث تتعامل السلطات الروسية هناك مع عصيان مسلّح أعلنت عنه "فاغنر" منذ مساء أمس الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في تحذير نشرته على موقعها الإلكتروني إنّه "نظراً للوضعين العسكري والأمني المتقلبين بحدة، فضلاً عن القرار الذي اتّخذ بفرض نظام مكافحة الإرهاب في موسكو ومناطق معيّنة من روسيا، فإنّ أيّ تنقّل في هذا البلد هو أمر لا يُنصح به رسمياً".

إقرأ المزيد
قرار هام من واشنطن حول الأحداث في روسيا
قرار هام من واشنطن حول الأحداث في روسيا

يشار إلى أنه على خلفية محاولة التمرد المسلح المذكور، حذرت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية من أي تلميحات إلى احتمال استخدام الوضع الروسي الداخلي لتحقيق أهدافها المعادية لروسيا.

وقالت في بيان اليوم السبت، إن محاولة العصيان المسلح التي حدثت في بلادنا تلاقي رفضا حادا لدى المجتمع الروسي، الذي يدعم بقوة الرئيس فلاديمير بوتين. مشيرة إلى أن "تطلعات المتآمرين المغامرة تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في روسيا، وتقويض وحدتنا، وتقويض جهود روسيا الاتحادية الهادفة إلى ضمان أمن دولي موثوق".

واختتم البيان بالقول: " نحن نقدر تقديرا عاليا تفهم حلفائنا وشركائنا الأجانب لهذا الموقف المبدئي، والذي نشعر به بالفعل الآن بشكل كامل".

المصدر: أ ف ب + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. السلطات الروسية تتعامل مع عصيان مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر"