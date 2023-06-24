محافظ روستوف على الدون: الوضع في المقاطعة جيد وكل الخدمات تعمل بشكل طبيعي  

قال فاسيلي غولوبيف محافظ روستوف على الدون، إنه موجود في روستوف وكل المؤسسات العامة في المنطقة تعمل بشكل طبيعي بما في ذلك المؤسسات الطبية والشركات الصناعية والغذاء والوقود متوفران

وأضاف المحافظ على قناته في تيلغرام: " أنا موجود في روستوف، على اتصال دائم بممثلي خدمات الطوارئ بالمنطقة. وسائل النقل العام تعمل كالمعتاد وكذلك المؤسسات التعليمية وخدمات الإسعاف وكافة الخدمات في المنطقة".

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وأشار المحافظ إلى أن المؤسسات الصناعية والتجارية تعمل أيضا دون توقف، ويوجد في المدينة مخزون كاف من المنتجات الغذائية والوقود التي يتم تجديدها بانتظام. وحث غولوبيف مرة أخرى سكان روستوف على توخي الحذر وعدم مغادرة منازلهم والابتعاد عن المعدات العسكرية والأفراد المسلحين.

ويشار إلى أن قوات شركة الحراسة الخاصة "فاغنر" قامت الليلة الماضية بالاستيلاء على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بالجيش الروسي الموجود في روستوف على الدون. وفي المدينة انتشرت مجموعات من المسلحين ونصبت نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المدينة.

وحدث كل ذلك على خلفية تصريحات يفغيني بريغوجين مؤسسس "فاغنر"، التي زعم فيها بأن الجيش الروسي قصف بالصواريخ والقنابل معسكرات "فاغنر".

ودحضت وزارة الدفاع الروسية وكذلك جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هذه المزاعم. وتم فتح قضية جنائية بحق بريغوجين بتهمة تنظيم تمرد مسلح.

المصدر: نوفوستي