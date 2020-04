وفاة صاحب أغنية Ain't No Sunshine عن 81 عاما

رحل عن عالمنا المغني الأمريكي الشهير، بيل ويثرز، الذي كتب أغنيتي Ain't No Sunshine ، وLean on Me الشهيرتين، عن عمر يناهز 81 عاما جراء مضاعفات أمراض القلب.

واشتهر المغني بعدد كبير من الأغاني التي تصدرت قائمة الأغنيات في الولايات المتحدة والعالم وتركت بصمة في قالب الـ Soul، لعل أشهرها إلى جانب الأغنيتين السابقتين Just the Two of Us، وقد أعلنت الوفاة عائلة الفنان المكونة من زوجته مارسيا جونسون، وأبنائه تود وكوري.

إقرأ المزيد

وذكرت العائلة في البيان: "نشعر بألم شديد جراء رحيل الزوج والأب الحنون صاحب القلب الواسع الذي تواصل مع العالم بأسره من خلال الشعر والموسيقى. تحدث بصدق مع الناس وربطهم ببعضهم البعض. وإلى جانب حياته العامة، كان في حياته الخاصة يعيش بالقرب من العائلة والأصدقاء الحميمين. حفرت موسيقاه مكانا لها إلى الأبد في هذا العالم. في هذا الوقت العصيب، نصلي، ولتوفر موسيقاه الراحة والمتعة لمحبيه وعشاقه حول العالم".

المصدر: الغارديان