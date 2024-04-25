مسؤول يتحدث عن مشروع ضخم للحبوب الروسية في الإمارات

كشف الملحق التجاري الروسي لدى الإمارات أندريه تيريخين عن أن مشروع إنشاء مركز لتخزين الحبوب في الإمارات لا يزال قيد الدراسة من قبل كبريات شركات الحبوب الروسية.

وأفاد تيريخين، خلال مشاركته في فعالية نظمتها مؤسسة "روس كونغرس" في دبي لتعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال الروسي والإماراتي، بأن الفكرة تتمحور حول إنشاء مركز لشحن وتخزين كميات كبيرة من الحبوب فيه ومن ثم توزيعها على دول المنطقة التي يتواجد فيها المركز.

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وأشار إلى أن الكلفة تعد عاملا مهما في إنشاء المركز، ويترتب على مقترح إنشاء المركز تكاليف شحن وتفريغ إضافية، وفي بعض الحالات يكون بالنسبة لمصدري الحبوب الروس أقل تكلفة إجراء الشحنة بشكل مباشر إلى موانئ مختلفة بدلا من إنشاء منشأة لتخزين الحبوب.

وشدد المسؤول الروسي على أن مقترح إنشاء مركز الحبوب يتم دراستها بشكل جدي وتلقى الفكرة اهتماما كبيرا من قبل شركات الحبوب الروسية وكذلك من الإمارات، لكن الجدوى الاقتصادية لا تزال قيد الدراسة.

وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام عن أن روسيا تعتزم تأسيس بورصة لتجارة الحبوب لدول مجموعة "بريكس"، التي تضم روسيا والإمارات، وسط توقعات أن تعزز الخطوة مكانة روسيا بصفتها موردا رئيسيا للحبوب في العالم، كما أنها ستساهم في زيادة الأمن الغذائي لدول "بريكس".

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وفي فبراير الماضي، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تتقدم دول العالم بصادرات القمح، وتتوسط الدول العشرين المصدرة للمواد الغذائية في العالم.

وأكد أن روسيا ستحافظ على مرتبتها في سوق القمح العالمية هذا العام الزراعي (2023/2024)، وستكون قادرة على توفير نحو 60 مليون طن من القمح لأسواق الغذاء العالمية.

المصدر: RT + نوفوستي