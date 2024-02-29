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بوتين: روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم وتحتل مكانة رائدة في إمدادات المواد الغذائية

مال وأعمال

بوتين: روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم وتحتل مكانة رائدة في إمدادات المواد الغذائية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تتصدر دول العالم بصادرات القمح، كما أنها تعد واحدة من أكبر عشرين مصدرا للمواد الغذائية في العالم.

وقال بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية اليوم: "الآن روسيا لا تأمن نفسها بالمواد الغذائية بشكل كامل فحسب، بل هي تتصدر الدول في صادرات القمح العالمية، وبين أفضل 20 دولة مصدرة للأغذية".

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وفي نوفمبر الماضي، أشار الرئيس الروسي إلى الانجازات التي تحققت بالمجال الزراعي، وقال إن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية وإنها الآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.

وأكد أن روسيا ستحافظ على مرتبتها في سوق القمح العالمية هذا العام الزراعي (2023/2024)، وستكون قادرة على توفير نحو 60 مليون طن من القمح لأسواق الغذاء العالمية.

المصدر: RT

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