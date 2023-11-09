"قلبت الموازين".. بوتين: روسيا أصبحت أكبر مصدر للمنتجات الغذائية بعدما كانت تستوردها

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الانجازات التي تحققت بالمجال الزراعي، وقال إن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية وإنها الآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع موسع مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف في أستانا الخميس.

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وتحدث بوتين، عن افتخار بلاده بأنها تحولت في السنوات الأخيرة من مستورد إلى أكبر مصدر للمواد الغذائية، وقال: "نحن في روسيا فخورون بما قمنا به خلال السنوات الثمان - العشر الماضية في مجال الزراعة، حيث تحولت روسيا من مستورد مطلق للمنتجات الزراعية إلى أكبر مصدر لها، والآن تحتل المرتبة الأولى في العالم في صادرات القمح".

وأكد أن روسيا ستحافظ على مرتبتها في سوق القمح العالمية هذا العام، وستكون قادرة على توفير نحو 60 مليون طن من القمح لأسواق الغذاء العالمية.

وأشاد بالعلاقات بين روسيا وكازاخستان، وقال إن "روسيا وكازاخستان ليسا مجرد حليفين، بل هما أقرب الحلفاء. تتطور العلاقات الدافئة بين البلدين على مر السنوات".

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وأشار الرئيس الروسي إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على العلاقات الاقتصادي بل يطال مجالات أخرى مثل التكنولوجيا العالية والهندسة الميكانيكية والصناعة الكيميائية.

ووصل الرئيس الروسي في وقت سابق اليوم إلى أستانا في زيارة رسمية يعقد خلالها مباحثات مع رئيس كازاخستان. ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة توقيع مجموعة من الاتفاقات بين البلدين.

المصدر: RT + نوفوستي