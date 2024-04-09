 
مباشر

المركزي الروسي يحدد العملة الرئيسية المستخدمة في تجارة البلاد الخارجية

مال وأعمال

المركزي الروسي يحدد العملة الرئيسية المستخدمة في تجارة البلاد الخارجية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xbnl

ارتفعت حصة الروبل في مدفوعات الصادرات الروسية في شهر فبراير الماضي إلى أعلى مستوى في 7 أشهر عند 41.6%، كذلك صعدت حصة العملة الروسية في مدفوعات الواردات إلى مستوى قياسي عند 38.1%.

وجاء ذلك بحسب بيانات البنك المركزي الروسي، وأشار المنظم الروسي إلى أن الروبل أصبح في شهر فبراير الماضي العملة الرئيسية في مدفوعات التجارة الخارجية لروسيا وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

إقرأ المزيد
مسؤول روسي: الأغلبية في بريكس تؤيد التسويات بالعملات الوطنية والابتعاد عن الدولار
مسؤول روسي: الأغلبية في بريكس تؤيد التسويات بالعملات الوطنية والابتعاد عن الدولار

واللافت إلى أن الروبل في الماضي لم يكن يستحوذ حتى على ثلث مدفوعات الاستيراد، التي كانت تعتمد على الدولار واليورو بشكل رئيسي.

وتدعو روسيا ودول أخرى منذ سنوات لتقليص اعتماد التجارة الدولية على العملة الأمريكية وذلك في ظل استخدام واشنطن للدولار كأداة في العقوبات.

وتعمل روسيا بالتعاون مع دول مجموعة "بريكس" على توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار والابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية "سويفت"، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

المصدر: RT + نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا