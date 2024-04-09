المركزي الروسي يحدد العملة الرئيسية المستخدمة في تجارة البلاد الخارجية

ارتفعت حصة الروبل في مدفوعات الصادرات الروسية في شهر فبراير الماضي إلى أعلى مستوى في 7 أشهر عند 41.6%، كذلك صعدت حصة العملة الروسية في مدفوعات الواردات إلى مستوى قياسي عند 38.1%.

وجاء ذلك بحسب بيانات البنك المركزي الروسي، وأشار المنظم الروسي إلى أن الروبل أصبح في شهر فبراير الماضي العملة الرئيسية في مدفوعات التجارة الخارجية لروسيا وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

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واللافت إلى أن الروبل في الماضي لم يكن يستحوذ حتى على ثلث مدفوعات الاستيراد، التي كانت تعتمد على الدولار واليورو بشكل رئيسي.

وتدعو روسيا ودول أخرى منذ سنوات لتقليص اعتماد التجارة الدولية على العملة الأمريكية وذلك في ظل استخدام واشنطن للدولار كأداة في العقوبات.

وتعمل روسيا بالتعاون مع دول مجموعة "بريكس" على توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار والابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية "سويفت"، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

المصدر: RT + نوفوستي