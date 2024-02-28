مسؤول روسي: الأغلبية في بريكس تؤيد التسويات بالعملات الوطنية والابتعاد عن الدولار

صرح نائب وزير المالية الروسي إيفان تشيبيسكوف بأن معظم الدول في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة بريكس، أيدت التسويات بالعملات الوطنية والابتعاد عن الدولار.

وأوضح نائب الوزير، عقب الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة "بريكس" المنعقد في البرازيل، في رده على سؤال حول الابتعاد عن الدولار في التجارة، والبحث عن مدفوعات بديلة، قائلا: "كانت هذه القضية ملحة للغاية في إطار المناقشة خلال اجتماع بريكس، الذي عقد يوم أمس".

وأضاف: "قالت معظم الدول إن المدفوعات بالعملات الوطنية هي ما تحتاجه دول بريكس، وأيدت معظم الدول الحاجة إلى بناء آليات تسوية جديدة، وشاركت تجربتها في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية".

وأكد: "بشكل عام، تلقينا استجابة جيدة إلى حد ما مفادها أنه داخل مجموعة بريكس، من أجل زيادة حجم التجارة، ومن أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية، نحتاج بالطبع إلى آليات تسوية مستقلة بالعملات الوطنية".

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دول مجموعة "بريكس" تبحث إطلاق منصات دفع موحدة للدول الأعضاء، مشيرا إلى أن الأعضاء في "بريكس" يقترحون إصدار عملة موحدة.

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كما شدد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف على أهمية أن تكون البنية التحتية المالية في العالم متاحة للجميع ومستقلة عن إرادة كل دولة لضمان استقرار الاقتصاد العالمي.

المصدر: نوفوستي