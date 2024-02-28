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وزير المالية الروسي: البنية التحتية المالية يجب أن تكون مستقلة في العالم

مال وأعمال

وزير المالية الروسي: البنية التحتية المالية يجب أن تكون مستقلة في العالم
Sputnik
صورة من الأرشيف - وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف
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 شدد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف على أهمية أن تكون البنية التحتية المالية في العالم متاحة للجميع ومستقلة عن إرادة كل دولة لضمان استقرار الاقتصاد العالمي.

وجاء تصريح وزير المالية الروسي خلال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة "بريكس"، المنعقد في البرازيل.

وقال الوزير: "يجب أن تكون البنية التحتية المالية متاحة للجميع ومستقلة عن إرادة كل دولة. وخلافا لذلك، سنواجه حواجز مصطنعة أمام التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، حتى في المعاملات بين بلدان ثالثة. وهذا يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي".

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وفي إطار جلسة مخصصة لقضايا التعاون، طرحت روسيا لمجموعة "بريكس" مجالات التعاون ذات الأولوية على المسار المالي:

- تحسين آلية عمل مجمع احتياطيات النقد الأجنبي لدول مجموعة "بريكس".

- إصدار النشرة الاقتصادية القادمة المخصصة لحالة اقتصادات دول مجموعة "بريكس" في سياق زيادة أسعار الفائدة.

- التعاون في صناعة الدفع.

- ضمان أمن المعلومات في القطاع المالي.

- استخدام التقنيات المالية.

- قضايا تمويل التحول المناخي والتنمية المستدامة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دول مجموعة "بريكس" تبحث إطلاق منصات دفع موحدة للدول الأعضاء، مشيرا إلى أن أعضاء في "بريكس" يقترحون إصدار عملة موحدة.

المصدر: RT + تاس

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