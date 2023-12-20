حدث مشرق في 2023 بالاقتصاد الروسي.. الروبل الرقمي يرى النور

تميز 2023 بحدث مشرق في الاقتصاد الروسي إذ بدأ اختبار الروبل الرقمي في روسيا ومن المقرر أن يكون المستفيدون الرئيسيون من تطبيقه المواطنين ورجال الأعمال من خلال التحويلات بشروط مغرية.

ولدى الحكومة الروسية الكثير من الآمال والخطط المرتبطة بالروبل الرقمي انطلاقا من استخدامه كأداة دفع في التجارة الخارجية إلى إصدار قروض بشروط تفضيلية.

ووفقا للبنك المركزي الروسي فإن المرحلة التجريبة للروبل الرقمي قد بدأت في مطلع أغسطس 2023 وستستمر حتى نهاية العام 2024 على أقل تقدير.

ويخطط المنظم الروسي بعد الفترة التجريبية لاستخدام العملة الرقمية على نطاق واسع في موعد لا يتجاوز العام 2025.

وإحدى المزايا الرئيسية للروبل الرقمي هي إمكانية إجراء تحويلات دون دفع عمولة، ما سيسمح للمواطنين بعدم التقيد بالشروط والقواعد التي تضعها البنوك لإجراء التحويلات.

كذلك سيكون قطاع الأعمال في روسيا من المستفيدين، إذ ستتمكن الشركات من تنفيذ حوالات بعمولات مغرية.

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الروبل الروسي حارس أمين للنظام المالي والمصرفي

يحتوي الروبل الروسي على رمز فريد من شأنه أن يزيد من شفافية التعاملات معه، فعلى سبيل المثال سيساعد في القبض على المحتالين وسيحد من إساءة استخدام الأموال وسيساعد في مكافحة الفساد.

الروبل الرقمي العابر للحدود

سيكون بإمكان الشركات في روسيا استخدام العملة الرقمية الروسية كأداة في مدفوعات التجارة الدولية، ما سيساعد على تجاوز العقوبات وسيسمح بالاستغناء عن منظومة الدفع الدولية "سويفت".

وفي يوليو الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول إطلاق الروبل الرقمي في البلاد، وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية اعتبارا من أغسطس 2023.

وبذلك أصبح "الروبل الرقمي" في روسيا الرديف الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي والافتراضي. ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي ليكون وسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات لكن لن يتسنى فتح وديعة أو الحصول على قرض به، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.

والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.

المصدر: RT + نوفوستي