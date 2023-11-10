"دفع سريع وتسويات بالعملات الرقمية" بين روسيا والإمارات

كشفت مسؤولة رفيعة المستوى في البنك المركزي الروسي عن مساع لدمج نظام الدفع السريع الروسي مع الإمارات، في خطوة تهدف لتعزيز التعاملات المصرفية بين البلدين.

كما أشارت النائبة الأولى لرئيس مجلس إدارة "بنك روسيا" أولغا سكوروبوغاتوفا، خلال مشاركتها في منتدى "فينوبوليس" حول التقنيات المالية المبتكرة الذي عقد مؤخرا في موسكو، إلى أن المنظم الروسي سيعمل على تفعيل التسويات بالعملات الرقمية مع الإمارات، إلى جانب دمج نظام الدفع السريع.

وقالت: "في العام المقبل، سنعمل على دمج نظام المدفوعات السريع والتسويات بالعملات الرقمية مع الإمارات، وفي غضون العام أعتقد أننا سنتمكن مع زملائنا في الإمارات من بناء نظام دفع عادي للمواطنين والشركات، إذا تمكنا من حل المشكلات المتعلقة بتحديد الهوية".

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وفي بداية العام 2019، أطلق المنظم الروسي نظام "الدفع السريع"، الذي يتيح تحويل الأموال بين المستخدمين بشكل فوري بواسطة الهاتف كما يتيح سداد ثمن المشتريات بواسطة استخدام "رموز الاستجابة السريعة" (QRCode).

وفي أكتوبر الماضي تحدثت وسائل إعلام عن أن البنك المركزي الروسي يعتزم السماح للبنوك الأجنبية التعامل بالروبل الرقمي في السنوات المقبلة.

وفي يوليو الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول إطلاق الروبل الرقمي في البلاد، وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية اعتبارا من أغسطس 2023.

وبذلك أصبح "الروبل الرقمي" في روسيا الرديف الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي والافتراضي. ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي ليكون وسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات لكن لن يتسنى فتح وديعة أو الحصول على قرض به، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.

المصدر: نوفوستي