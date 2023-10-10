المركزي الروسي يتيح الروبل الرقمي للبنوك الأجنبية

يعتزم البنك المركزي الروسي "بنك روسيا" السماح للبنوك الأجنبية بالعمل بالروبل الرقمي اعتبارا من العام 2025، بحسب تقرير نشره الموقع الاقتصادي "أر بي كا".

ويرى البنك المركزي الروسي أن الخطوة ستساعد الشركات الروسية على تنفيذ عمليات السداد مع العملاء الأجانب وتجاوز منظومة الدفع الدولية "سويفت" التي أوقفت تقديم خدماتها للبنوك الروسي في إطار العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وفي يوليو الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول إطلاق الروبل الرقمي في البلاد، وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية اعتبارا من أغسطس 2023.

وبذلك أصبح "الروبل الرقمي" في روسيا الرديف الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي والافتراضي. ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي ليكون وسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات لكن لن يتسنى فتح وديعة أو الحصول على قرض به، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.

والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.

المصدر: RT + أر بي كا