سفير السودان: الخرطوم وموسكو تبحثان الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية
Legion-Media
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أكد السفير السوداني في موسكو محمد الغزالي التجاني سراج أن البنكين المركزيين في كل من السودان وروسيا يبحثان استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة.
وقال سراج في حوار مع وكالة "نوفوستي": "لقد اقترحت روسيا على السودان استخدام نظام تعاملات مالية نعتمد فيه العملات الوطنية. وهذه المسألة قيد المناقشة من قبل البنكين المركزيين في البلدين، وسنرى ما إذا كان ذلك ممكنا".
وأضاف: "هذه مسألة فنية إلى حد كبير، سيدرسها البنكان المركزيان في البلدين، لمعرفة كيفية عمل هذا النظام، وسنرى النتيجة في المستقبل القريب".
المصدر: "نوفوستي"