تركيا تعلن عن موعد لقاء دولي في اسطنبول لمناقشة اقتراح بوتين

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن اجتماع الدول المستهلكة للغاز والدول المصدرة له حول مركز الغاز، سيعقد في اسطنبول يومي 14 و 15 فبراير.

وكان نفس الوزير قد ذكر في وقت سابق، أنه من المقرر عقد مؤتمر دولي بمشاركة المستهلكين وموردي الغاز إلى أوروبا في اسطنبول في فبراير.

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر خلال الاجتماع المقبل، مناقشة إنشاء مركز للغاز على الأراضي التركية لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، وهو اقتراح طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف في مؤتمر في اسطنبول اليوم الاثنين: "من المقرر عقد قمة دولية بشأن مشروع مركز الغاز، في اسطنبول يومي 14 و 15 فبراير".

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وكان الرئيسان الروسي والتركي، قد أوعزا في فترة سابقة، بوضع دراسلة مفصلة لموضوع إنشاء مركز للغاز في تركيا يمكن عبره تحويل الغاز من خطوط "السيل الشمالي" المتضررة، إلى المستهلكين.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن الحديث لا يدور فقط عن إنشاء منصة تجارية للغاز في تركيا، بل عن تطوير البنية التحتية وزيادة الإمدادات في الاتجاه الجنوبي.

ونوه بإمكانية مشاركة دول أخرى في ذلك، مذكرا بأن الجزائر وقطر وأذربيجان تزود أوروبا بالغاز عبر الاتجاه الجنوبي.

المصدر: نوفوستي