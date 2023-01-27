متى سيبدأ تشغيل مركز الغاز في تركيا؟

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، بأن تركيا تأمل في البدء بتشغيل مشروع "مركز الغاز"، الذي اقترحته روسيا، في غضون عام.

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ونقلت صحيفة Star التركية عن الوزير قوله: "لا يوجد مركز لتجارة الغاز في شرق وجنوب شرق أوروبا. ودول المنطقة التي نتواصل معها كذلك تدعم مشروع مركز الغاز هذا. آمل أن نتمكن من تشغيل مركز الغاز في غضون عام واحد".

ووجه رئيسا روسيا وتركيا في وقت سابق بالعمل على مسألة إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا، ومن الممكن أن يتم عبر الأراضي التركية ضخ كميات الغاز التي كانت مخصصة لـ"السيل الشمالي-1"، الذي تضرر جراء تفجيرات إرهابية.

وفي وقت سابق، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن الحديث لا يجري فقط عن إنشاء منصة تجارية في تركيا، ولكن عن تطوير البنية التحتية وزيادة إمدادات الوقود الأزرق.

المصدر: نوفوستي